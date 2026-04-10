Meloni parla in Parlamento ma cosa ha fatto la sinistra? Da non credere Fuga!

Da thesocialpost.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una seduta parlamentare, il rappresentante del governo ha pronunciato un discorso, mentre la discussione si è concentrata su ciò che la sinistra ha fatto o meno. La scena si è svolta in un clima di tensione, con alcuni deputati che sono usciti dall’aula senza partecipare al dibattito. La discussione si è concentrata sul ruolo delle opposizioni e sulla loro presenza in Parlamento, evidenziando come spesso l’attività politica si riduca a rituali più che a confronti concreti.

Quando la politica diventa rituale, il rischio è che perda il senso della realtà. E il Parlamento, che dovrebbe essere il luogo massimo del confronto, finisce per trasformarsi in un palcoscenico a intermittenza, acceso solo quando conviene. La scena che si è consumata al Senato attorno alle 13 non è solo un episodio: è una fotografia nitida di un cortocircuito politico che riguarda il rapporto tra governo e opposizioni, tra richiesta e responsabilità. Per settimane – anzi mesi – le opposizioni hanno insistito su un punto preciso: Giorgia Meloni doveva presentarsi in Aula, riferire, spiegare, rispondere. Una pressione continua, quasi ossessiva, costruita attorno all’idea che il governo stesse evitando il confronto parlamentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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