Meloni parla in Parlamento ma cosa ha fatto la sinistra? Da non credere Fuga!

In una seduta parlamentare, il rappresentante del governo ha pronunciato un discorso, mentre la discussione si è concentrata su ciò che la sinistra ha fatto o meno. La scena si è svolta in un clima di tensione, con alcuni deputati che sono usciti dall’aula senza partecipare al dibattito. La discussione si è concentrata sul ruolo delle opposizioni e sulla loro presenza in Parlamento, evidenziando come spesso l’attività politica si riduca a rituali più che a confronti concreti.

Quando la politica diventa rituale, il rischio è che perda il senso della realtà. E il Parlamento, che dovrebbe essere il luogo massimo del confronto, finisce per trasformarsi in un palcoscenico a intermittenza, acceso solo quando conviene. La scena che si è consumata al Senato attorno alle 13 non è solo un episodio: è una fotografia nitida di un cortocircuito politico che riguarda il rapporto tra governo e opposizioni, tra richiesta e responsabilità. Per settimane – anzi mesi – le opposizioni hanno insistito su un punto preciso: Giorgia Meloni doveva presentarsi in Aula, riferire, spiegare, rispondere. Una pressione continua, quasi ossessiva, costruita attorno all’idea che il governo stesse evitando il confronto parlamentare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni parla in Parlamento, ma cosa ha fatto la sinistra? Da non credere. Fuga! Leggi anche: Meloni al Senato, fuga e vergogna a sinistra: ore 13.05, cosa succede quando parla la premier “Cosa ha fatto, da non credere!”. Andrea Pucci fuori da Sanremo, la reazione di Carlo ContiIl caso Andrea Pucci irrompe su Sanremo e si trasforma rapidamente da scelta artistica a terreno di scontro politico. Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'; Informativa Meloni su azione del Governo; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro. Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia. La replica delle opposizioni. Conte: ... repubblica.it Meloni sfida le opposizioni in Parlamento: «Io non scappo, avanti fino all'ultimo giorno»ROMA. «Voglio sgomberare il campo da troppe fantasiose ricostruzioni che ho letto e delineare quello che sarà. Si continua a parlare di dimissioni imminenti del Governo, di rimpasti, di fase 2, 3, 4, ... ilroma.net Tutto quel che Giorgia Meloni non ha detto nel suo discorso alle camere Alle Camere Giorgia Meloni ha raccontato un’Italia che funziona, rivendicando i risultati del governo, evitando accuratamente però di parlare dei nodi reali: salari in calo, costo della vita a - facebook.com facebook . @paolomieli: "Meloni ammaccata dal referendum ha fatto un discorso molto combattivo, proiettato in avanti. Discorso Schlein è piaciuto a tutti ma i grillini non l'hanno applaudita. A mio giudizio Schlein parla meglio alla Camera che davanti ad un giornalista" x.com