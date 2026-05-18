Su consiglio dei medici non posso partecipare al Festival di Cannes non vedevo l’ora la continuo la convalescenza | Barbara Streisand non ritira la Palma D’Oro

Barbara Streisand ha annunciato di non poter partecipare al Festival di Cannes a causa di un infortunio al ginocchio. La cantante ha spiegato che, seguendo il consiglio dei medici, preferisce continuare la convalescenza senza prendere parte all’evento. Nonostante la sua assenza, ha precisato di non voler rinunciare alla partecipazione alla cerimonia di premiazione per la consegna della Palma d’Oro, che non ha ritirato. La sua assenza era molto attesa, ma la artista si impegna a recuperare al più presto.

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“Su consiglio dei miei medici, mentre continuo la mia convalescenza da un infortunio al ginocchio, purtroppo non potrò partecipare al Festival di Cannes quest’anno”. Con questa dichiarazione ufficiale, Barbra Streisand ha formalizzato la sua assenza alla 79esima edizione della kermesse cinematografica francese. L’attrice e cantante americana, 84 anni, avrebbe dovuto presenziare alla cerimonia di chiusura in programma il 23 maggio per ritirare di persona la Palma d’Oro onoraria alla carriera, ma le condizioni di salute le hanno imposto di annullare il viaggio. Il rammarico per l’assenza e il ringraziamento al Festival. Nel comunicato diffuso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Su consiglio dei medici non posso partecipare al Festival di Cannes, non vedevo l’ora la continuo la convalescenza”: Barbara Streisand non ritira la Palma D’Oro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CEO ignored me for 3y, but after I left, he panicked! Sullo stesso argomento Festival di Cannes 2026, a Barbra Streisand la Palma d’oro onorariaIl Festival di Cannes 2026 celebrerà una delle figure più iconiche dello spettacolo internazionale. Leggi anche: Festival di Cannes 2026: Barbra Streisand riceve la Palma d’Oro alla carriera Barbra Streisand: La Palma d'oro alla Carriera? Non andrò al Festival di Cannes su consiglio dei medici. Ecco come staBarbra Streisand non sarà presente alla cerimonia di chiusura del 79esimo Festival di Cannes per ritirare la Palma d’oro alla Carriera. Su consiglio dei miei medici, ... leggo.it Niente Cannes per Barbra Streisand: Infortuno al ginocchio, i medici mi hanno detto di noCANNES – Barbra Streisand non sarà presente alla cerimonia di chiusura del 79esimo Festival di Cannes per ritirare la Palma d'oro alla Carriera. Su consiglio dei miei medici, mentre continuo a ripren ... repubblica.it