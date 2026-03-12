Festival di Cannes 2026 a Barbra Streisand la Palma d’oro onoraria

Al Festival di Cannes 2026, che si terrà dal 12 al 23 maggio, sarà consegnata la Palma d’oro onoraria a Barbra Streisand. La cantante e attrice statunitense riceverà questo riconoscimento durante la 79ª edizione della manifestazione. La premiazione si inserisce nella tradizione di celebrare figure di spicco del mondo dello spettacolo.

Il Festival di Cannes 2026 celebrerà una delle figure più iconiche dello spettacolo internazionale. Sarà infatti Barbra Streisand a ricevere la Palma d’oro onoraria nel corso della 79ª edizione della manifestazione, in programma dal 12 al 23 maggio 2026. La consegna del prestigioso riconoscimento avverrà durante la cerimonia di chiusura, in un momento destinato a rendere omaggio a una carriera straordinaria che ha attraversato cinema, musica, televisione e regia. L’assegnazione della Palma d’oro alla carriera rappresenta un riconoscimento di altissimo profilo per un’artista che ha saputo lasciare un segno profondo in più ambiti dello spettacolo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

