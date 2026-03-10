Omicidio Gargiulo assolti in via definitiva i due imputati per non aver commesso il fatto

Due imputati accusati dell’omicidio di un ragazzo di 14 anni sono stati assolti in via definitiva perché non ritenuti responsabili del fatto. Andrea Andolfi, conosciuto come 'o minorenne, e Vincenzo Amodio, erano stati coinvolti nel procedimento giudiziario legato a questa vicenda. La decisione definitiva ha posto fine al processo legale a loro carico.