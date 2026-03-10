Omicidio Gargiulo assolti in via definitiva i due imputati per non aver commesso il fatto
Due imputati accusati dell’omicidio di un ragazzo di 14 anni sono stati assolti in via definitiva perché non ritenuti responsabili del fatto. Andrea Andolfi, conosciuto come 'o minorenne, e Vincenzo Amodio, erano stati coinvolti nel procedimento giudiziario legato a questa vicenda. La decisione definitiva ha posto fine al processo legale a loro carico.
Assolti Andrea Andolfi, detto 'o minorenne, e Vincenzo Amodio: erano accusati dell'omicidio di Giovanni Gargiulo, 14enne fratello di un collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Aggressione a medico legale, in due assolti dopo 8 anni: "Non hanno commesso il fatto"
Omicidio Verzeni, difesa Sangare: "Sia assolto per non aver commesso il fatto"“Chiedo l’assoluzione per non aver commesso il fatto”: è quanto ribadito in aula, davanti alla Corte d’Assise di Bergamo, presieduta da Patrizia...
Aggiornamenti e notizie su Omicidio Gargiulo
Barra, l’omicidio del ragazzino: assolti Amodio e AndolfiSi chiude con una clamorosa assoluzione il processo d’appello bis per l’omicidio di Giovanni Gargiulo, il ragazzino di appena 14 anni ucciso a Barra nel 1998, ... cronachedellacampania.it
Omicidio del 14enne a Napoli, i ras del clan assolti in CassazioneUna vicenda lunga ben 28 anni che si è conclusa oggi con un nuovo colpo di scena. Stamattina al processo che vedeva alla sbarra il ras Andrea Andolfi ‘o minorenne e Vincenzo Amodio, entrambi imputati ... internapoli.it