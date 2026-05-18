Studio fluttuazioni colesterolo aumentano rischio mortalità infarto e ictus

Uno studio recente evidenzia che le variazioni nei livelli di colesterolo LDL-C, comunemente chiamato colesterolo 'cattivo', possono influire sul rischio di mortalità, infarto e ictus. Secondo i ricercatori, non basta ridurre semplicemente i valori di questo colesterolo, ma è essenziale che rimangano costanti nel tempo. I risultati sono stati comunicati in un incontro dedicato alla salute cardiovascolare e si concentrano sull'importanza di monitorare e controllare le fluttuazioni dei livelli di colesterolo.

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Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) - Non basta ridurre i livelli di colesterolo 'cattivo' Ldl-C, ma è importante garantire che questi livelli si mantengano stabili nel tempo. Cresce l'attenzione degli esperti sulla variabilità dei livelli lipidici, associata a un rischio cardiovascolare più elevato. Lo studio osservazionale di popolazione V-Difference di Novartis, pubblicato su 'European Heart Journal', indicano che la variabilità nel tempo dei livelli di colesterolo rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare diretto e indipendente. In particolare, riporta la farmaceutica in una nota, "le persone con le maggiori fluttuazioni dei livelli... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Studio, fluttuazioni colesterolo aumentano rischio mortalità, infarto e ictus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Insurance Cost of Emotional Eating: How Stress Snacks Trigger More Doctor Visits Sullo stesso argomento Colesterolo, se livelli troppo bassi aumentano il rischio di mortalità: la ricercaSe l’idea più diffusa è che livelli elevati di colesterolo rappresentino un rischio da ridurre il più possibile, una nuova ricerca invita a rivedere... Colesterolo: anticorpo monoclonale riduce del 31% il rischio di infarto o ictus Ormai l’importanza di imbrigliare il colesterolo per la salute cardiovascolare è ben nota, ancor più nel caso di pazienti a rischio come i diabetici. Colesterolo cattivo: non conta solo abbassarlo, ma mantenerlo stabileNon conta solo abbassare il colesterolo Ldl: secondo gli esperti è decisiva anche la stabilità dei valori nel tempo. Le oscillazioni lipidiche aumentano il rischio cardiovascolare, infarto e ictus ... italiaatavola.net Cuore a rischio, non basta abbassare il colesterolo: le fluttuazioni aumentano infarto e ictusPer proteggere il cuore non basta più semplicemente ridurre i livelli di colesterolo cattivo LDL-C, ma diventa fondamentale mantenerli stabili nel tempo. Negli ultimi ... leggo.it