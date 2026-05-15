Il liceo linguistico vola in Cina | primo soggiorno studio a Changchun per dodici studenti

Da cesenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dodici studenti del liceo linguistico "Ilaria Alpi" di Cesena parteciperanno, presumibilmente dal 12 al 25 luglio 2026, a un soggiorno studio a Changchun, in Cina. Si tratta del primo progetto di questo genere organizzato dall'istituto, che dal 2022 ha introdotto il cinese come materia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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