Il liceo linguistico vola in Cina | primo soggiorno studio a Changchun per dodici studenti
Dodici studenti del liceo linguistico "Ilaria Alpi" di Cesena parteciperanno, presumibilmente dal 12 al 25 luglio 2026, a un soggiorno studio a Changchun, in Cina. Si tratta del primo progetto di questo genere organizzato dall'istituto, che dal 2022 ha introdotto il cinese come materia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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