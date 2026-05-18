Studenti e volontari ripuliscono la spiaggia | via mezzo quintale di rifiuti
Un gruppo di studenti e volontari è intervenuto per ripulire una spiaggia, raccogliendo circa mezzo quintale di rifiuti. L’attività si è svolta durante una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, coinvolgendo diverse persone che hanno collaborato per rimuovere i rifiuti abbandonati sulla battigia. L’intervento ha riguardato principalmente plastica, sigarette e altri materiali che si trovavano sparsi lungo la spiaggia. L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di mantenere il luogo pulito e tutelarne la fruibilità.
Ancora una volta studenti e volontari danno una grande dimostrazione di attaccamento al paese e attenzione verso l'ambiente. Sabato mattina ad Abbadia Lariana è andato in scena il secondo evento di "clean up" delle spiagge, tra il Parco Ulisse Guzzi e le zone limitrofe.Approfittando delle. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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