Studenti e volontari ripuliscono la spiaggia | via mezzo quintale di rifiuti

Un gruppo di studenti e volontari è intervenuto per ripulire una spiaggia, raccogliendo circa mezzo quintale di rifiuti. L’attività si è svolta durante una giornata dedicata alla tutela dell’ambiente, coinvolgendo diverse persone che hanno collaborato per rimuovere i rifiuti abbandonati sulla battigia. L’intervento ha riguardato principalmente plastica, sigarette e altri materiali che si trovavano sparsi lungo la spiaggia. L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di mantenere il luogo pulito e tutelarne la fruibilità.

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