Volontari e amministratori ripuliscono la provincia | raccolti quasi 700 chili di rifiuti

Volontari e amministratori si sono uniti in un'operazione di pulizia sul territorio, raccogliendo quasi 700 chili di rifiuti. La loro attività ha contribuito a migliorare la situazione ambientale dell'area, che altrimenti avrebbe continuato a degradarsi a causa dello smaltimento illegale di rifiuti. Senza l’impegno di queste persone, il livello di sporcizia e inquinamento sarebbe stato ancora più elevato.

Se non fosse per i volontari di Plastic Free, il territorio sarebbe davvero molto più sporco e inquinato di quanto già, purtroppo, non sia. L'attività dell'associazione è encomiabile sia in termini di concretezza sia per l'opera di sensibilizzazione in grado di fare presa soprattutto sui giovani.🔗 Leggi su Leccotoday.it Volontari e detenuti insieme per la pulizia della spiaggia: raccolti 200 chili di rifiutiUn successo l’iniziativa a Terracina di Plastic Free e Seconda Chance, nell’ambito di un progetto nazionale che punta a restituire decoro ai... Trecento chili di rifiuti raccolti grazie ad oltre 100 volontariTrecento chilogrammi di rifiuti raccolti, 60 sacchi riempiti, diversi ingombranti rimossi e 116 partecipanti complessivi.