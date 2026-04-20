Ambiente gli studenti dell' Iti Galilei ripuliscono la spiaggia dei Tre Ponti dai rifiuti

Sabato 18 aprile, circa 200 studenti dell’Iti Galilei hanno partecipato a una grande operazione di pulizia alla spiaggia dei Tre Ponti. L’iniziativa è stata coordinata dall’associazione Sons of the Ocean e ha coinvolto anche un monitoraggio ambientale, trasformando l’attività in una vera e propria attività scientifica. La giornata ha visto l’intervento diretto degli studenti per rimuovere i rifiuti che si trovavano sulla spiaggia.

Non una semplice operazione di pulizia, ma una vera e propria missione scientifica. Sabato 18 aprile, l'associazione Sons of the Ocean ha coordinato una maxi-operazione di monitoraggio ambientale alla spiaggia dei Tre Ponti, coinvolgendo circa 200 studenti dell’Iti Galilei. L'iniziativa rientra.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Plastica, cicche e rifiuti. I ragazzi dell’Iis Da Vinci ripuliscono la spiaggiaÈ stata una mattinata dedicata all’ambiente e alla cittadinanza attiva quella che si è svolta all’Area Floristica “Tre Case” di Civitanova, dove gli... Ambiente, studenti dell'Iti Marconi analizzano la sabbia di Riccione. "Nessuna microplastica trovata"Tappa a Riccione per una delegazione di studenti di una classe terza dell’istituto tecnico tecnologico Marconi di Forlì, ricevuta dalla sindaca... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Istituto Galilei, rissa tra bande e prof minacciati: Serve agire ora; Vinitaly, trionfo dell’istituto Galilei di Canicattì: primo posto nazionale; Successo del progetto ASSO della Misericordia di Livorno all’Itis Galilei; Scuole in rete per l’ambiente: nasce in Provincia di Pavia il progetto T.E.R.R.A. tra formazione e azioni concrete. Misericordia in classe: Studenti formati al primo soccorso all’ITIS GalileiImparare a intervenire, superare la paura e fare la differenza nei momenti decisivi. È questo lo spirito del progetto ASSO – A Scuola di Soccorso, promosso dalla Misericordia di Livorno, che ha port ... livornopress.it Laigueglia, gli studenti dell’istituto Giancardi-Galilei-Aicardi grandi protagonisti dei laboratori alla Fiera di San MatteoLaigueglia – I fuochi d’artificio, gli stand con centinaia di espositori, i percorsi enogastronomici con gli studenti e gli esperti chef e agronomi hanno conquistato il pubblico della quarantaduesima ... ilsecoloxix.it Misericordia in classe: Studenti formati al primo soccorso all’ITIS Galilei #livorno - facebook.com facebook