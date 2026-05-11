Addio all’imprenditore della moda Stefano Boglioli | stroncato da una malattia a 75 anni
È morto all'età di 75 anni Stefano Boglioli, imprenditore di Gambara nel settore della moda. La scomparsa è avvenuta presso l'ospedale Civile di Brescia, dove era stato ricoverato a causa di una grave malattia. Boglioli era noto nel mondo dell’imprenditoria bresciana e della moda, e la sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla malattia.
Lutto nel mondo dell’imprenditoria bresciana e della moda per la scomparsa di Stefano Boglioli, storico imprenditore di Gambara, morto all’età di 75 anni all’ospedale Civile di Brescia dopo aver combattuto contro una grave malattia.Figura molto conosciuta nel settore tessile e dell’abbigliamento.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Si parla di: Il mondo della moda dice addio a Boglioli, imprenditore di Gambara; Il mondo della moda piange Stefano Boglioli, imprenditore di Gambara.