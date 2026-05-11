Addio all’imprenditore della moda Stefano Boglioli | stroncato da una malattia a 75 anni

È morto all'età di 75 anni Stefano Boglioli, imprenditore di Gambara nel settore della moda. La scomparsa è avvenuta presso l'ospedale Civile di Brescia, dove era stato ricoverato a causa di una grave malattia. Boglioli era noto nel mondo dell’imprenditoria bresciana e della moda, e la sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulla malattia.

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