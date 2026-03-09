Stroncato da una grave malattia | il paese piange Stefano morto a 51 anni

Roè Volciano piange la scomparsa di Stefano Bocchio, deceduto all’età di 51 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. La comunità si è riunita per ricordare la perdita, mentre amici e parenti si stringono intorno alla famiglia in questo momento difficile. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra chi lo conosceva.

Roè Volciano piange la scomparsa di Stefano Bocchio, morto all'età di 51 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. A dare il doloroso annuncio sono la figlia Giulia con Michela, la mamma Mara, i fratelli Sonia con Simone e Cristian con Mila, i nipoti Michael, Nicolas e Lia, gli zii, i cugini e tutti i parenti. La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ai medici e al personale dei reparti di Chirurgia e Terapia Intensiva dell’Ospedale di Gavardo per le cure prestate con grande premura. La veglia di preghiera si terrà oggi, lunedì 9 marzo, alle 16:30 alla casa del commiato Moschini di Roè Volciano dov'è stata allestita la camera ardente: le visite sono consentite dalle 8:30 alle 20. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

