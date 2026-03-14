Possibili interruzioni dell’acqua potabile a Scorzè Noale Pianiga e Santa Maria di Sala

Veritas ha comunicato che martedì 17 marzo 2026, tra le 8.30 e le 16, si potrebbero verificare interruzioni o riduzioni della pressione dell’acqua potabile in diverse aree di Scorzè, Noale, Pianiga e Santa Maria di Sala a causa di lavori urgenti su un tubo di adduzione. La società ha precisato che si tratta di interventi non prorogabili.

Martedì 17 marzo 2026, dalle ore 8.30 alle 16 circa, a causa di lavori urgenti Veritas informa che martedì 17 marzo 2026, dalle ore 8.30 alle 16 circa, a causa di lavori urgenti e non prorogabili a un tubo di adduzione, saranno possibili interruzioni o riduzioni della pressione dell’acqua potabile in ampie zone dei Comuni di Scorzè, Noale, Pianiga e Santa Maria di Sala. La società invita i cittadini a non lasciare i rubinetti aperti nelle ore indicate, in modo da evitare possibili allagamenti alla riattivazione del servizio. Per informazioni: numeri verdi 800 466466 oppure 800 896960 (pronto intervento guasti idrici). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Preganziol, interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile per lavori alla rete idricaMercoledì 18 febbraio 2026, il territorio del Comune di Preganziol sarà interessato da possibili interruzioni o riduzioni della pressione dell’acqua... Ospedale Santa Maria Terni, proseguono i lavori di ampliamento dell’area di Pronto soccorso: possibili disagiNell’ambito dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Terni, essendo quasi completati l’adeguamento strutturale e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santa Maria di Discussioni sull' argomento Sassari, cinque quartieri con possibili interruzioni dell'acqua mercoledì 4 marzo; DONORI: MANUTENZIONE SULLA CONDOTTA ADDUTTRICE IN LOCALITÀ PISCANALIS; Sospensione dell’acqua per lavori urgenti: rubinetti a secco in cinque comuni del Vastese; Guasto improvviso sulla condotta, di nuovo senza acqua quattro comuni della provincia. Acquedotto ancora interrotto, continuano i disagi nel Sassarese: ecco dove e quando mancherà l’acquaSassari L’Enas, Ente acque della Sardegna, dovrà proseguire fino a domani a mezzogiorno con i lavori di riparazione sull’acquedotto Coghinas 2, in territorio di Santa Maria Coghinas, che rifornisce di ... msn.com Torino, basilica di Santa Maria della Consolazione. Veduta notturna. - facebook.com facebook