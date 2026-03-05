Picchia la compagna davanti alle figlie piccole lei scappa a casa della vicina e lo fa arrestare

A Padova, un uomo ha aggredito la compagna davanti alle due figlie piccole. Dopo averla inseguita sul pianerottolo, la donna è riuscita a scappare e si è rifugiata a casa di una vicina. Successivamente, l'uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine.