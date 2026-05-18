Modena Salvini | Salim el Koudri scriveva bastardi cristiani e inneggiava ad Allah

A Modena, il 31enne coinvolto nell'incidente con l'auto contro persone in strada è stato accusato di aver inviato email in cui si rivolgeva con insulti contro i cristiani e di aver esaltato Allah. La notizia è stata comunicata dal ministro dell'Interno, che ha fatto riferimento a queste attività online. L'uomo, alla guida del veicolo, è stato fermato e sono in corso verifiche sull'origine e il contenuto delle comunicazioni. La vicenda ha suscitato attenzione anche per gli aspetti legati alla sicurezza e alle indagini in corso.

(Adnkronos) – Salim el Koudri, il 31enne alla guida dell'auto che si è scagliato contro la folla in auto a Modena, "mandava mail scrivendo 'bastardi cristiani'," e "inneggiava ad Allah". Ad affermarlo il ministro e vicepremier Matteo Salvini ospite di Radio 24. "Ma lascio agli investigatori anzalizzare queste cose", ha aggiunto. Per il fatto che sia italiano ''peggio mi sento'', ha sottolineato Salvini per poi aggiungere: ''Se va in giro col coltello in macchina poi, falcia la gente a 100 all'ora in centro a Modena, scrive bastardi cristiani e inneggia ad Allah in arabo su profili chiusi da Facebook, evidentemente ancora è più grave. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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