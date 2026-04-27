In tribunale è stato proiettato il video segreto che mostra le immagini della strage di Crans-Montana, consentendo alle famiglie di vedere come sono morte le vittime. La ripresa, finora rimasta nascosta, è stata trasmessa in aula durante il processo, che si svolge nel rispetto delle procedure legali. Le immagini sono state mostrate ai presenti, tra cui i familiari delle persone coinvolte, senza commenti aggiuntivi.

Un dolore senza fine. Mentre in questi giorni è in atto una feroce discussione fra Italia e Svizzera in merito a chi debba sostenere le spese sanitarie dei pazienti e su chi debba pagare gli indennizzi alle vittime dell’incendio di Crans-Montana, non bisogna dimenticare quanto è accaduto quella maledetta notte di Capodanno. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa, si è trasformato in un vero e proprio inferno. Un inferno che ha portato a 41 morti accertati e a 115 persone ferite, molte delle quali con gravi ustioni. A ricordare l'orrore di quei momenti sarà un video montato dalla polizia svizzera che sta indagando sulla terribile vicenda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strage Crans-Montana, in aula il video segreto della strage: le famiglie vedranno come sono morte le vittime

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