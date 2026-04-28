Alfonso Montero ha condiviso alcune note sulla sua esperienza legata alla Juventus, raccontando come suo padre Paolo considerasse la squadra come una vera casa. Quando Montero è arrivato nel club, suo padre gli ha detto che si trattava di una responsabilità importante. La testimonianza è stata rilasciata a Juventusnews24 e accompagnata da un video in cui Montero ripercorre i passi della sua carriera e i consigli ricevuti dal padre.

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© Calcionews24.com - Alfonso Montero a Juventusnews24: «Per mio papà Paolo la Juve è casa, quando sono arrivato qui mi ha detto che era una responsabilità» – VIDEO

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