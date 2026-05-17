Strage Modena 8 feriti di cui 4 gravi amputate le gambe a 2 di loro Salvini su incidente | Delitto infame di Salim El Koudri

Un incidente avvenuto a Modena ha coinvolto otto persone, tutte rimaste ferite in modo diverso. Tra i feriti, quattro sono in condizioni gravi e due hanno subito l’amputazione di entrambe le gambe. La Questura ha diffuso un comunicato ufficiale e il bollettino sanitario conferma il numero di feriti e la gravità delle lesioni. Il ministro dell’interno ha commentato l’accaduto chiamandolo un “delitto infame”.

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