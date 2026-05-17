Modena sotto shock dopo la strage in centro | Ho visto persone volare in aria una scena terribile
Modena si risveglia in un silenzio pesante dopo l’attacco avvenuto ieri in centro. Un uomo di 31 anni ha investito sette persone con un’auto e ferito un'altra con un coltello in via Emilia Centro. La scena più raccontata è quella di persone che volano in aria, lasciando i testimoni sconvolti. La città si trova ancora sotto shock, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini e cercano di ricostruire quanto accaduto nella giornata precedente.
Il giorno dopo, Modena si sveglia in silenzio, ancora sotto shock. In via Emilia Centro, dove ieri il 31enne Salim El Koudri ha travolto sette persone con la sua auto e ne ha ferita un’ottava con un coltello, resta una città sospesa tra paura e incredulità. Le tracce dell’orrore sono quasi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Modena sotto shock: “Ho visto persone volare in aria, una scena terribile” | FOTO e VIDEO
Leggi anche: «Andava almeno ai 100 all’ora, abbiamo visto le persone volare». Le prime drammatiche testimonianze sull’attacco a Modena
Modena sotto shock, nordafricano piomba con l’auto sui pedoni: sette feriti e arresto dopo la fuga facebook
Modena sotto shock: il ministro Valditara esprime solidarietà ai feriti e gratitudine alla comunità locale x.com
Modena si sveglia sotto shock, Mattarella e Meloni attesi dai feritiModena si sveglia sotto shock dopo quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Koudri in auto ha falciato una decina di pedoni ferendone otto, quattro in modo gravissimo. (ANSA) ... ansa.it
Auto sulla folla a Modena, città sotto shock: Mattarella e Meloni visitano i feritiModena sconvolta dall’auto lanciata sulla folla: Mattarella e Meloni negli ospedali per incontrare i feriti della tragedia in via Emilia. notizie.it