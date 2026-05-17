Modena sotto shock dopo la strage in centro | Ho visto persone volare in aria una scena terribile

Modena si risveglia in un silenzio pesante dopo l’attacco avvenuto ieri in centro. Un uomo di 31 anni ha investito sette persone con un’auto e ferito un'altra con un coltello in via Emilia Centro. La scena più raccontata è quella di persone che volano in aria, lasciando i testimoni sconvolti. La città si trova ancora sotto shock, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini e cercano di ricostruire quanto accaduto nella giornata precedente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui