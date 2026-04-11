Napoli rapina su bus | turista tedesca aggredita arrestato il ladro

Giovedì 9 aprile, un episodio di violenza si è verificato a Napoli a bordo di un autobus dell’Anm, dove una turista tedesca e suo figlio minorenne sono stati coinvolti in un tentativo di rapina. Durante l’episodio, la turista è stata aggredita, e nel corso dell’intervento sono stati arrestati i responsabili dell’episodio. La situazione si è conclusa con il fermo di un uomo accusato di aver tentato di derubare i passeggeri.

Un tentativo di rapina su un autobus dell’Anm ha trasformato una serata di giovedì 9 aprile in un episodio di violenza a Napoli, coinvolgendo una turista tedesca e suo figlio minorenne. L’uomo di 37 anni, originario del Ciad, ha aggredito la donna dopo che questa si era accorta del tentativo di sottrarle denaro e altri oggetti dalla borsa mentre si trovavano sul mezzo pubblico. L’intervento delle forze dell’ordine e l’iter giudiziario. Il conducente del bus ha richiesto l’assistenza della Polizia Locale una volta raggiunto il punto di fermata in piazza Dante, attivando l’Unità Operativa Avvocata. Durante le operazioni di contenimento, il trentatreenne ha manifestato una forte resistenza fisica anche nei confronti degli agenti intervenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, rapina su bus: turista tedesca aggredita, arrestato il ladro Molesta turista tedesca con bimbo sul bus a Napoli poi colpisce i vigili: 4 agenti feriti in ospedaleUomo di 2 metri d'altezza molesta turista con bimbo sul bus 182 a Napoli, poi aggredisce gli agenti della Polizia Locale ferendone 4. Rapina alla metro di Napoli, ragazza aggredita: arrestato un 17enneRapina nella serata di ieri, martedì 17 febbraio, davanti alla fermata “Centro Direzionale” della metropolitana di Napoli.