Strage di Capaci Palermo si ferma per ricordare le vittime | le strade chiuse e i divieti di sosta
A Palermo, in occasione del trentacinquesimo anniversario della strage di Capaci, sono state adottate restrizioni alla circolazione stradale. L’ufficio Traffico e mobilità ha disposto la chiusura di alcune strade e divieti di sosta in diverse zone della città, con l’obiettivo di favorire le commemorazioni previste per sabato 23 maggio 2026. Queste misure sono state annunciate tramite un’ordinanza comunale e resteranno in vigore durante le manifestazioni ufficiali.
L'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune ha emesso un’ordinanza per disporre una serie di limitazioni alla viabilità in diverse zone della città in occasione delle commemorazioni per il trentaquattresimo anniversario della strage di Capaci, in programma per sabato 23 maggio 2026.Quando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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