Strage di Capaci Palermo si ferma per ricordare le vittime | le strade chiuse e i divieti di sosta

A Palermo, in occasione del trentacinquesimo anniversario della strage di Capaci, sono state adottate restrizioni alla circolazione stradale. L’ufficio Traffico e mobilità ha disposto la chiusura di alcune strade e divieti di sosta in diverse zone della città, con l’obiettivo di favorire le commemorazioni previste per sabato 23 maggio 2026. Queste misure sono state annunciate tramite un’ordinanza comunale e resteranno in vigore durante le manifestazioni ufficiali.

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