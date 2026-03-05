Corritalia 2026 | strade chiuse e divieti di sosta a Frosinone domenica 8 marzo

Domenica 8 marzo 2026, a Frosinone, si svolge la gara podistica Corritalia e per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha disposto la chiusura di alcune strade e il divieto di sosta. Questi provvedimenti sono stati adottati per assicurare la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento dell’evento. Le misure resteranno in vigore durante tutto il giorno della manifestazione.

Divieto di circolazione lungo tutto il percorso della gara podistica e rimozione forzata dei veicoli su Via Marittima per garantire sicurezza e regolarità dell’evento In occasione della gara podistica Corritalia, in programma domenica 8 marzo 2026, l’Amministrazione Comunale di Frosinone ha disposto importanti provvedimenti per garantire la sicurezza e la regolarità della manifestazione sportiva. L’evento, organizzato dal Comitato Provinciale di Frosinone dell’Associazione Italiana Cultura e Sport, ha ricevuto il patrocinio del Comune e l’autorizzazione della Polizia Locale. Dalle ore 6.00 alle ore 12.00 di domenica 8 marzo sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Via Marittima, strada che conduce al secondo ingresso del Campo Coni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Domenica 25 gennaio a Frosinone la “Mezza Ciociara”: strade chiuse e divieti di sostaFrosinone si prepara ad ospitare domenica 25 gennaio la gara podistica “Mezza Ciociara”, organizzata dall’ASD Endurance Training.

Leggi anche: Parte la potatura degli alberi. Strade chiuse e divieti di sosta

Contenuti utili per approfondire Corritalia 2026 strade chiuse e divieti....

Roma-Ostia 2026, orari e percorso della mezza maratona il 1 marzo: strade chiuse e bus deviatiOggi a Roma si corre la mezza maratona Roma-Ostia, con partenza dal PalaEur e arrivo a Ostia lungo via Cristoforo Colombo ... fanpage.it

Strade chiuse Roma 1 marzo 2026 per la Ostia Half Marathon: divieti e deviazioniDomenica 1 marzo 2026, la capitale si prepara per la 51ª edizione della Roma-Ostia Half Marathon: ecco divieti e deviazioni. sicurauto.it