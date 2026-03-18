Forestali senza stipendio Calzone attacca | Perché non è stata attivata l’anticipazione di tesoreria?

Gli operai idraulico-forestali della Comunità Montana Titerno-Alto Tammaro non hanno ancora ricevuto lo stipendio. Il consigliere regionale ha sollevato il problema chiedendo perché non sia stata attivata l’anticipazione di tesoreria. La vertenza riguarda la mancata corresponsione delle retribuzioni e torna a essere al centro dell’attenzione politica e istituzionale.

Tempo di lettura: 3 minuti La vertenza degli operai idraulico-forestali della Comunità Montana Titerno-Alto Tammaro torna al centro del dibattito istituzionale e politico. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è il sindaco di Reino, Antonio Calzone, che interviene con toni netti sulla situazione dei lavoratori, da mesi senza stipendio, e chiama in causa direttamente il presidente dell’ente montano Pasquale Di Meo, chiedendo chiarimenti puntuali sulle scelte compiute e, soprattutto, su quelle mai adottate. In qualità di Sindaco di Reino sento il dovere di intervenire nuovamente sulla incresciosa vicenda di cui sono vittime incolpevoli gli operai idraulico–forestali della Comunità Montana Titerno–Alto Tammaro, privi di stipendio da molti mesi, e sulle recenti dichiarazioni del presidente Pasquale Di Meo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Forestali senza stipendio, Calzone attacca: “Perché non è stata attivata l’anticipazione di tesoreria?” Articoli correlati 7 mesi senza stipendio: i forestali chiedono aiuti urgentiSette mesi di stipendi non pagati hanno portato gli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro a richiedere un intervento immediato... Operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, sette mesi senza stipendio: “Serve subito una mobilitazione istituzionale”Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, su richiesta degli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, si è tenuto un incontro... Aggiornamenti e notizie su Forestali senza stipendio Calzone... Forestali senza stipendio, i sindacati incalzanoLe organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil tornano a denunciare «l’ennesimo, inaccettabile ritardo nell’erogazione degli stipendi ai lavoratori idraulico-forestali del Sannio, ... ilmattino.it Forestali Comunità Montana Titerno Alto Tammaro: sette mesi senza stipendioL'appello degli operai: Serve subito una mobilitazione istituzionale ... msn.com