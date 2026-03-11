Fognano | 4.500 euro di danni casse vuote e due ladri

Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2026, la sede dello Juventus Club di Fognano è stata teatro di un'irruzione violenta che ha lasciato dietro di sé casse vuote e danni materiali stimati in circa 4.500 euro. I malviventi hanno forzato l'accesso divelendo le inferriate, trasformando il locale sportivo e il bar del club in una scena di distruzione totale, pur non riuscendo a portare via denaro poiché i cassetti erano già stati svuotati preventivamente. L'intervento dei carabinieri si è concentrato sui rilievi sul posto, mentre le indagini puntano sulle immagini delle telecamere che hanno catturato due individui vestiti di scuro mentre penetravano negli spazi interni.