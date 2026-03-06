Confartigianato Palermo promuove il 7 e 8 marzo ai Cantieri Culturali della Zisa Switch - Lo scambio solidale

Il 7 e l’8 marzo ai Cantieri Culturali della Zisa si svolge “Switch – Lo scambio solidale”, un evento promosso da Confartigianato Palermo. L’iniziativa si concentra sul riuso e sulla sostenibilità, coinvolgendo i cittadini in attività di scambio di oggetti inutilizzati. L’obiettivo è incentivare la condivisione e il riutilizzo di beni per ridurre gli sprechi e promuovere pratiche più sostenibili.

L'iniziativa dedicata al riuso, alla sostenibilità e alla condivisione che invita i cittadini a dare nuova vita agli oggetti inutilizzati Palermo ospita "Switch – Lo scambio solidale", l'iniziativa dedicata al riuso, alla sostenibilità e alla condivisione che invita i cittadini a dare nuova vita agli oggetti inutilizzati. L'evento si svolgerà il 7 e l'8 marzo 2026 allo Spazio Zero dei Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4, nell'ambito del progetto "Switch" promosso da ANCoS Confartigianato APS insieme al sistema Confartigianato persone. "L'iniziativa – spiega Caterina Azzarello di Confartigianato Palermo - nasce con l'obiettivo di promuovere economia circolare, solidarietà e consumo consapevole, attraverso la formula dello swap, ovvero lo scambio gratuito di oggetti tra partecipanti".