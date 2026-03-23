L’Italia nel cinema Voci storie immagini di un romanzo d’amore

Qualche annetto fa, diciamo i venticinque anni che compongono un quarto di secolo, mi sono inoltrato in una serie di appartamenti privati e uffici di produzione per certi incontri romani. Al posto di comando del celebre Studio 5 di Cinecittà, dove i corridoi di moquette e le porte laccate in verde ardente ambientavano l’ufficio di un padrone della produzione internazionale, Dino De Laurentiis spiegava che al cinema due più due non fa quattro, ma cinque, sei. In una casa apparecchiata da un moderato, novecentesco gusto piccolo-borghese, Carlo Lizzani pareva la scultura dell’oggettività. Legno nobile, libri d’arte, attico superattico per Francesco Rosi che, toccando con lo sguardo Trinità dei Monti sembrava guidato da una volontà seria, contegnosa, di precisione didattica sui passaggi della vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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