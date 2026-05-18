Nel marzo dello scorso anno, Netflix aveva trasmesso la storia della famiglia, ma mancava un dettaglio importante: la figura del padre. Questa assenza aveva lasciato un vuoto tra Fausto, interpretato da Eduardo Scarpetta, e Valerio, interpretato da Massimiliano Caiazzo, che si erano affidati l’uno all’altro in assenza di questa presenza. Ora, con l’arrivo del “nonno” Sergio Castellitto, questa lacuna viene colmata, aggiungendo un nuovo capitolo alla narrazione familiare.

C’era un anello mancante nella Storia della mia Famiglia raccontata da Netflix nel marzo dello scorso anno, ovvero quel padre che a Fausto (Eduardo Scarpetta) e Valerio (Massimiliano Caiazzo) era mancato, e che aveva spinto l’uno a diventare il punto di riferimento dell’altro. Ebbene, nella seconda stagione disponibile sulla piattaforma dal 10 giugno quel padrà farà capolino e avrà il volto di Sergio Castellitto. L’attore, sul cui rapporto con i David di Donatello ancora ci interroghiamo e che è su HBO Max con la nuova serie In Utero, sarà Gaetano, un uomo dal carattere trascinante ed esplosivo, proprio come il figlio defunto, e che come lui sa essere egoista e ferire gli altri senza neanche rendersene conto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Storia della mia Famiglia 2, arriva il “nonno” Sergio Castellitto

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Storia Della Mia Famiglia - Stagione 2 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

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