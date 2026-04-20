Stadio Roma il TAR blocca Pietralata | stop al taglio degli alberi e ai sondaggi

Il tribunale amministrativo del Lazio ha emesso un'ordinanza che vieta l’abbattimento degli alberi e le attività di sondaggi nell’area destinata al nuovo stadio di una squadra di calcio. Questa decisione sospende temporaneamente i lavori e le operazioni di indagine geologica previste nel progetto. La disposizione arriva in seguito a un ricorso presentato da soggetti interessati alla tutela ambientale. La questione riguarda l’area di Pietralata, nel quartiere di Roma.

Nuovo ostacolo burocratico per il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Il TAR del Lazio ha ordinato la sospensione immediata dell’abbattimento degli alberi e delle attività esplorative nell’area individuata per l’impianto. Il decreto, firmato dal presidente della prima sezione Roberto Politi, congela il cantiere fino al 13 maggio, giorno in cui è fissata la camera di consiglio per la decisione collegiale. I giudici amministrativi hanno accolto l’istanza cautelare presentata dai comitati locali, che contestano il nulla osta del dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale. Il provvedimento comunale autorizzava il taglio di 26 alberi per consentire i sondaggi di archeologia preventiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Stadio Roma, il TAR blocca Pietralata: stop al taglio degli alberi e ai sondaggi Notizie correlate C’è il via libera al nuovo stadio della Roma: il progetto di Pietralata e l’obiettivo degli Europei 2032Arriva il via libera politico al nuovo stadio della Roma a Pietralata: l’assemblea capitolina ha approvato la delibera sul Piano di fattibilità... Artese (Gruppo misto): "Stop al taglio degli alberi e al consumo di suolo. A Pescara serve un vero ambientalismo"La consigliera comunale Caterina Artese (Gruppo misto), si prepara, come tutti a Palazzo di Città, alla sfida (parziale) delle urne dell’8 e del 9... Una raccolta di contenuti Stadio della Roma, il TAR sospende il taglio degli alberi a PietralataL'abbattimento di 26 alberi era stato contestato da un gruppo di cittadini che hanno presentato un ricorso al TAR ... romatoday.it Stadio della Roma, il Tar ferma i lavori: accolto il ricorso dei comitati del NoIl Tar sospende le attività esplorative nell'area del cantiere fino al 13 maggio. Accolto il ricorso dei comitati contrari allo Stadio della Roma Il progetto per il nuovo stadio della Roma a ... siamolaroma.it