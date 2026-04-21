Stadio della Roma a Pietralata il Tar del Lazio ferma l'avvio del cantiere | stop al taglio degli alberi

Il Tar del Lazio ha ordinato di sospendere l'inizio dei lavori per lo stadio a Pietralata, bloccando anche il taglio degli alberi previsto sul sito. La decisione interviene prima dell'avvio ufficiale delle opere, che erano state annunciate in precedenza. La sospensione riguarda specificamente le attività di taglio delle piante e il cantiere non può procedere fino a ulteriori indicazioni.

Il Tar del Lazio ha dato mandato di fermare l'avvio del cantiere dello Stadio della Roma a Pietralata, disponendo lo stop per il tagli degli alberi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Stadio Roma, il TAR blocca Pietralata: stop al taglio degli alberi e ai sondaggi Nuovo Stadio Roma: il Tar ferma i tagli, salvati 26 alberi a PietralataIl tribunale amministrativo ha ordinato la cessazione immediata degli interventi di abbattimento vegetale nell’area destinata al nuovo stadio della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stadio della Roma, il TAR sospende il taglio degli alberi a Pietralata; Nuovo stadio della Roma, il Tar blocca il taglio degli alberi nell'area di Pietralata: Stop fino al 13 maggio; Stop del Tar al taglio delle piante nell’area di cantiere del nuovo stadio della Roma; STADIO ROMA VS BOSCO PIETRALATA: UN’ALTRA AREA VERDE NEL MIRINO. Stadio della Roma a Pietralata, il Tar del Lazio ferma l’avvio del cantiere: stop al taglio degli alberiIl Tar del Lazio ha dato mandato di fermare l'avvio del cantiere dello Stadio della Roma a Pietralata, disponendo lo stop per il tagli degli alberi ... fanpage.it Stadio della Roma, il TAR sospende il taglio degli alberi a PietralataL'abbattimento di 26 alberi era stato contestato da un gruppo di cittadini che hanno presentato un ricorso al TAR ... romatoday.it Nuovo stop per lo stadio della AS Roma a Pietralata Il TAR del Lazio ha sospeso il taglio degli alberi e tutte le attività esplorative fino al 13 maggio. Una decisione che blocca, almeno temporaneamente, l’iter del progetto giallorosso. Secondo i giudici, il ris - facebook.com facebook Stadio della Roma, nuovo stop Il Tar blocca i lavori a Pietralata Tutto rinviato al 13 maggio #asroma #Roma #asr #StadiodellaRoma #Pietralata x.com