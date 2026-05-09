De Laurentiis diventa cittadino onorario di Napoli | Simeone commenta Meritato

Il presidente di una società calcistica è stato nominato cittadino onorario di Napoli. La decisione è stata accolta con soddisfazione da parte del tecnico di una squadra avversaria, che ha commentato il riconoscimento come meritato. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio, alla presenza di diverse autorità cittadine e rappresentanti del mondo sportivo. La decisione è stata annunciata ufficialmente dal consiglio comunale della città.

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"> Il consigliere Nino Simeone sostiene la cittadinanza onoraria per il patron del Napoli Calcio Napoli, 7 maggio 2026 – Nino Simeone, Consigliere Comunale della città partenopea e Capogruppo di “Fico Presidente” in Consiglio Regionale, ha ribadito la sua posizione in favore della concessione di cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli. Questo appoggio arriva in un momento in cui l’onestà intellettuale e il prestigio di Napoli si trovano al centro del dibattito pubblico. Un cambiamento significativo per Napoli. La proposta di Simeone marca un cambiamento importante, specialmente considerando le sue passate critiche nei confronti di De Laurentiis, in particolare riguardo alla gestione dei beni pubblici.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Laurentiis diventa cittadino onorario di Napoli: Simeone commenta “Meritato”. ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: De Laurentiis diventa cittadino onorario di Los Angeles. E a Napoli? Serve ancora qualche mese... Napoli, Alvino punge: «De Laurentiis cittadino onorario anche di Napoli?»Napoli, Alvino punge: «De Laurentiis cittadino onorario anche di Napoli?»"> Le ore americane di Aurelio De Laurentiis continuano a far discutere... Altri aggiornamenti Temi più discussi: De Laurentiis cittadino onorario di Napoli? Simeone: Meritato; De Laurentiis diventa cittadino onorario di Napoli: Simeone commenta Meritato.; Cittadinanza a De Laurentiis, il Consiglio comunale litiga e poi scappa dal voto; De Laurentiis cittadino onorario di Napoli: l’annuncio del sindaco Manfredi. De Laurentiis diventa cittadino onorario di Napoli: Simeone commenta Meritato.Il consigliere Nino Simeone sostiene la cittadinanza onoraria per il patron del Napoli Calcio ... napolipiu.com Napoli, Manfredi minimizza l’incidente in Aula: Nessun caso politico, De Laurentiis sarà cittadino onorarioIl conferimento della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis si trasforma in un delicato caso politico ... gonfialarete.com Roma, caccia al nuovo ds: Manna resta in pole Gasperini spinge per il dirigente del Napoli, ma De Laurentiis può diventare l’ostacolo decisivo. Sullo sfondo resta D’Amico #ASRoma #Manna #Gasperini #Massara #DAmico #IlTempo #RassegnaSta x.com Pochettino: "Il calcio è speciale perché non è intrattenimento, è competitivo. Stiamo ora costringendo questo sport incredibile a diventare un intrattenimento. Vedo negli Stati Uniti, il football americano, il basket, l'hockey, è intrattenimento. Il calcio non è così e s reddit