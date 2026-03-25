Il sindaco di Napoli ha conferito la cittadinanza onoraria a Gino Paoli in occasione di un evento pubblico. La decisione è stata annunciata durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La scelta si inserisce nel riconoscimento della carriera musicale e del legame del cantante con la città. Nei giorni successivi, il Comune ha pubblicato un messaggio di cordoglio per la scomparsa dell’artista.

"> Il Cordoglio di Napoli: L’Addio a Gino Paoli. Napoli, 24 marzo 2026 – La città partenopea è in lutto per la scomparsa di Gino Paoli, straordinario musicista e cittadino onorario di Napoli. Il sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno espresso il loro profondo cordoglio, sottolineando l’importanza di questa figura nella cultura musicale italiana. Gino Paoli non era solo un artista, ma un interprete autentico della canzone classica napoletana, un patrimonio che ha saputo valorizzare e diffondere con passione. Il suo legame con Napoli era speciale; Paoli ha sempre dimostrato una profonda affezione per il territorio, abbracciando non solo le sue tradizioni, ma anche il suo spirito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gino Paoli diventa cittadino onorario di Napoli, omaggio del sindaco Manfredi.

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