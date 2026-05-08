Stellantis ha annunciato un rafforzamento della collaborazione con Leapmotor, con l’obiettivo di espandere la presenza sul mercato spagnolo. La partnership, avviata in precedenza, prevede ora nuove iniziative e investimenti congiunti, anche nel settore delle vetture elettriche. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o sulle tempistiche.

Roma, 8 mag..- (Adnkronos) - Si rafforza la partnership strategica fra Stellantis e Leapmotor: lo comunica il gruppo guidato da Antonio Filosa spiegando che con questo sviluppo annunciato Stellantis "intende spingere sull'accessibilità dei BEV e accelerare il time-to-market per i nuovi modelli, ampliando le iniziative di acquisto congiunto di LPMI" la Joint venture controllata al 51% da Stellantis. L'iniziativa ha per il momento un forte focus sulle attività in Spagna con l'aumento della stabilimento di Saragozza (sito storico di produzione Opel) dove nascerà un nuovissimo SUV elettrico a batteria Opel del segmento C che sarà progettato e concepito a Rüsselsheim ma verrà aggiunto su una nuova linea insieme al modello C-SUV B10 di Leapmotor.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Stellantis: amplia partnership con Leapmotor, focus sulla Spagna**

Notizie correlate

Stellantis, asse elettrico con LeapmotorPer Leapmotor, partner cinese di Stellantis, si intravede un futuro come punto di riferimento per i veicoli elettrificati del gruppo.

Stellantis, torna l'utile. "Con Leapmotor grandi risultati"Stellantis ritorna, sotto la guida di Antonio Filosa, alla redditività nel primo trimestre dell'anno e conferma le stime finanziarie per l'intero...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Il reset riporta Stellantis alla crescita ma il titolo crolla in Borsa; Stellantis migliora l'offerta di servizi connessi per le sue auto.

Trasformazione digitale Stellantis: partnership con Samsung per 23.000 display nei concessionari europei [FOTO]Nel processo di trasformazione digitale della propria rete di concessionari europei, Stellantis è affiancata da Samsung, partner tecnologico che supporta il programma di re-branding delle rete ... motorionline.com

Stellantis: partnership con 4screen per i servizi digitali in tempo realeLa tecnologia e la connettività sono sempre più importanti e richieste nel settore automotive. Così Stellantis ha annunciato la partnership con 4screen, con l’obiettivo di integrare servizi digitali ... motorionline.com

Stellantis ha avviato il suo primo centro di smontaggio veicoli a Casablanca, in Marocco, mentre rimbalzano indiscrezioni sul fatto che le prossime auto Fiat (Grizzly e Koala) possano essere prodotte sempre in Nord Africa. x.com

Customer Journey Stellantis: svolta o semplice cambio di poltrona Roberta Zerbi assume un incarico strategico in Europa, con focus su esperienza cliente e rete commerciale. La sfida è rendere ogni contatto più coerente, dal brand alla concessionaria, i facebook