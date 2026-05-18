Stazione di Posta abitanti di Ordona Sud in rivolta ' occupano' il Comune | Sarà un nuovo ghetto

Questa mattina, i residenti del quartiere Ordona Sud di Foggia hanno occupato l’aula consiliare per protestare contro la costruzione di una nuova ‘Stazione di Posta’, un centro di accoglienza destinato a persone in condizioni di grave. Circa cinquanta abitanti hanno manifestato il loro dissenso, esprimendo timori riguardo alle conseguenze di questa installazione. La tensione tra i cittadini e le autorità locali si è fatta sentire con questa iniziativa, che ha portato alla temporanea occupazione del luogo istituzionale.

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