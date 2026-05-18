Stazione di Posta abitanti di Ordona Sud in rivolta ' occupano' il Comune | Sarà un nuovo ghetto
Questa mattina, i residenti del quartiere Ordona Sud di Foggia hanno occupato l’aula consiliare per protestare contro la costruzione di una nuova ‘Stazione di Posta’, un centro di accoglienza destinato a persone in condizioni di grave. Circa cinquanta abitanti hanno manifestato il loro dissenso, esprimendo timori riguardo alle conseguenze di questa installazione. La tensione tra i cittadini e le autorità locali si è fatta sentire con questa iniziativa, che ha portato alla temporanea occupazione del luogo istituzionale.
Sale la tensione tra i residenti del quartiere Ordona Sud di Foggia, una cinquantina dei quali, questa mattina, lunedì 16 maggio, hanno occupato l'aula consiliare per opporsi al realizzazione della nuova ‘Stazione di Posta’, un centro di accoglienza e supporto per persone in condizione di grave. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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