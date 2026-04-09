Housing First e Stazione di Posta il Comune cerca un unico gestore per i due servizi
Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico sul suo sito web per trovare un unico gestore, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, che si occupi di due servizi rivolti a persone in grave marginalità. I servizi sono Housing First e Stazione di Posta, e verranno affidati in coprogettazione. L’obiettivo è individuare un soggetto capace di gestire entrambi i servizi. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata indicata nell’avviso.
È online, sul sito web comunale, l'avviso pubblico emanato dall'Amministrazione per la ricerca di un unico soggetto - che potrà essere anche un'associazione temporanea di imprese - cui assegnare in coprogettazione due servizi a sostegno delle persone in condizioni di grave marginalità: Housing. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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