Housing First e Stazione di Posta il Comune cerca un unico gestore per i due servizi

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico sul suo sito web per trovare un unico gestore, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, che si occupi di due servizi rivolti a persone in grave marginalità. I servizi sono Housing First e Stazione di Posta, e verranno affidati in coprogettazione. L’obiettivo è individuare un soggetto capace di gestire entrambi i servizi. La scadenza per la presentazione delle candidature è stata indicata nell’avviso.