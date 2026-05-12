Stazione di Posta sì o no il Comitato Ordona Sud invita alla mobilitazione | Tutti al Comune lunedì

Il Comitato cittadini promotori Ordona Sud ha annunciato una manifestazione prevista per lunedì al Comune di Foggia, invitando i residenti del quartiere a partecipare. L'appello si rivolge a tutti i cittadini interessati, con l'obiettivo di discutere sulla questione della stazione di Posta e sulla possibile alternativa. La convocazione mira a coinvolgere la comunità locale in un momento di partecipazione pubblica.

“Tutti al Comune di Foggia lunedì”. Il Comitato cittadini promotori Ordona Sud chiama a raccolta tutto il quartiere. L’avviso circola in queste ore. Il 18 maggio, il Consiglio comunale, convocato alle 9.30, discuterà, tra le altre cose, della mozione sulla Stazione di Posta.Il progetto, destinato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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