Le Iene presentano | Inside stasera su Italia 1 speciale sulle diete tra rischi e business

Stasera alle 21:20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, uno speciale dedicato alle diete e al mercato legato alla ricerca del corpo perfetto. La trasmissione si concentra su un'inchiesta che analizza i rischi delle diete e il business che le circonda. Il programma approfondisce le pratiche adottate da chi cerca di perdere peso e le conseguenze di queste scelte.

Stasera, domenica 15 marzo alle 21:20 su Italia 1 torna Le Iene Inside con un'inchiesta sulle diete e sull'ossessione per il corpo perfetto. Alla conduzione Veronica Ruggeri. Questa sera, domenica 15 marzo, torna in prima serata su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene Inside, lo spin-off di approfondimento legato al celebre programma Le Iene. Lo speciale andrà in onda alle 21:20, nello slot solitamente occupato proprio dal programma principale. A condurre la puntata sarà Veronica Ruggeri, che guiderà il pubblico in un'inchiesta dedicata al complesso mondo delle diete alimentari, tra promesse di dimagrimento rapido, mode del momento e interessi economici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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