Le Iene presentano | Inside stasera su Italia 1 | il destino può essere sfidato?

Stasera su Italia 1 va in onda un nuovo episodio di Le Iene presentano: Inside. La trasmissione racconta storie di uomini e donne che hanno affrontato e superato dipendenze e difficoltà, cercando di ricominciare una nuova vita. L’appuntamento è previsto per martedì 10 marzo e si concentra su queste esperienze di rinascita e cambiamento.

Stasera, martedì 10 marzo, su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside racconta uomini e donne che hanno sconfitto il destino e le dipendenze per ricominciare. Stasera, martedì 10 marzo, alle 21:20 su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide Parenti. Il nuovo episodio, dal titolo Rinascite, è condotto da Cizco e scritto da Giovanni Fortunato. Il racconto si interroga su un tema universale: il destino è già scritto o può essere sfidato? Dal fondo al riscatto: storie di chi ha vinto sul destino Rinascite racconta vite segnate dalla difficoltà e dalla sofferenza. Esistono persone che non si sono mai arrese alla rassegnazione e hanno sfidato il destino a viso aperto, vincendo la partita più difficile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

