Startlist cronometro a squadre Parigi-Nizza 2026 | orari n di partenza tv streaming

Oggi si svolge la cronometro a squadre alla Parigi-Nizza 2026, con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire e arrivo a Pouilly-sur-Loire. La prova, lunga 23 chilometri, vede in gara diverse squadre di ciclisti professionisti. L’evento è visibile in diretta su alcune piattaforme televisive e streaming, con orari specifici di partenza e dettagli sulle squadre partecipanti.

Proseguirà oggi, martedì 10 marzo, la Parigi-Nizza 2026 di ciclismo: in programma la cronometro a squadre con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire ed arrivo a Pouilly-sur-Loire, della lunghezza di 23.5 km. Saranno 22 le formazioni al via: la prima partirà alle ore 15.10, l’ultima arriverà al traguardo attorno alle ore 17.00. L’ edizione numero 84 della Parigi-Nizza di ciclismo su strada vede al comando della classifica generale dopo due tappe lo statunitense Luke Lamperti, della EF Education – EasyPost, formazione che quest’oggi scatterà per ultima alle ore 16.34. Il miglior azzurro è Matteo Trentin, della Tudor Pro Cycling Team, 16° a 12?. La diretta tv della terza tappa della Parigi-Nizza 2026 non sarà visibile, mentre la diretta streaming sarà affidata a Discovery Plus ed HBO Max, e dalle 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist cronometro a squadre Parigi-Nizza 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming Articoli correlati Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: orari, n. di partenza, tv, streamingSi aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con... Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa "Corsa del Sole" edizione 2026 prende il via oggi domenica 8 marzo con la prima delle 8 tappe in programma. Una selezione di notizie su Startlist cronometro a squadre Parigi... Temi più discussi: Il ritorno di Vingegaard, le ambizioni di Ayuso: al via la Parigi-Nizza; Startlist Parigi-Nizza 2026, scopri l’elenco definitivo dei partecipanti; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna implacabile a Lido di Camaiore! Ottimo Tiberi, che sorpresa Pellizzari!; Parigi?Nizza 2026: tappe, favoriti e dove vederla in tv. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometroArticolo: Un mostruoso Filippo Ganna domina la cronometro della Tirreno-Adriatico! Brilla Tiberi, stupisce Pellizzari Articolo: Filippo Ganna: La condizione è buona, ma non voglio calcare troppo la ... oasport.it PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTICon la Parigi-Nizza 2026 i motori dei grandi interpreti delle corse a tappe cominciano a scaldarsi. Dall’8 al 15 marzo va in scena la Corsa verso il sole, giunta alla sua 83esima edizione, con diver ... tuttobiciweb.it Parigi-Nizza 2026, Luke Lamperti resta leader ma non riesce a ripetersi: “Sono rimasto un po’ bloccato nel finale, ma va bene lo stesso” x.com Parigi-Nizza 2026 Arrivo in volata nella 2a tappa odierna - facebook.com facebook