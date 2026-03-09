Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026 | orari n di partenza tv streaming

Oggi a Lido di Camaiore prende il via la Tirreno-Adriatico 2026 con la cronometro individuale. La prova, lunga 11 chilometri, vede partenza e arrivo nella stessa località toscana. Sono stati comunicati gli orari di partenza, il numero di atleti in gara e le modalità di trasmissione, tra TV e streaming, per seguire l’evento.

Si aprirà oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore, la Tirreno-Adriatico 2026 di ciclismo: in programma la cronometro individuale inaugurale con partenza ed arrivo nella località toscana, della lunghezza di 11.5 km. Saranno 167 i corridori al via: il primo partirà alle ore 12.40, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 15.40. L’ edizione numero 61 della Tirreno-Adriatico di ciclismo su strada scatterà con una prova contro il tempo adatta agli specialisti: Filippo Ganna, che oggi partirà alle 15.17, ha vinto la cronometro d’apertura nel 2022, nel 2023 e nel 2025, ed anche quest’anno sarà al via con la maglia di campione italiano della specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: orari, n. di partenza, tv, streaming Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: programma Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, orari di partenza, tvLa Tirreno-Adriatico 2026 inizierà lunedì 9 marzo con una cronometro individuale a Lido di Camaiore: sarà una sfida contro il tempo lungo gli 11,5 km... Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Lido di Camaiore-Lido di Camaiore: orari, tv, percorso, favoriti. Ganna vuole vincere la cronometro Una selezione di notizie su Startlist cronometro Tirreno Adriatico.... Temi più discussi: Parata di stelle alla Tirreno-Adriatico 2026. Van der Poel contro Van Aert e non solo; Tirreno-Adriatico 2026, chi parteciperà? La startlist: Isaac del Toro grande favorito; Tirreno-Adriatico 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (11,5 km, cronometro); Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: programma Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, orari di partenza, tv. Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2026: programma Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, orari di partenza, tvLa Tirreno-Adriatico 2026 inizierà lunedì 9 marzo con una cronometro individuale a Lido di Camaiore: sarà una sfida contro il tempo lungo gli 11,5 km ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno Adriatico ... oasport.it Less than 48 hours Meno di 48 ore #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com È una startlist di lusso quella della 61ª Tirreno Adriatico. Nonostante la concomitanza con la Parigi-Nizza, cominciata appena un giorno prima, alla Corsa dei Due Mari affluiranno alcuni tra i migliori talenti a livello mondiale. - facebook.com facebook