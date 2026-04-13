Le Italian Series of Poker si avvicinano alla quarta tappa, che si svolgerà ad aprile a Campione d’Italia. Questo evento rappresenta la penultima tappa del circuito prima del grande finale, in programma successivamente, in cui verranno assegnati i titoli italiani e i pacchetti per Las Vegas ai giocatori più qualificati. La manifestazione raccoglie partecipanti provenienti da diverse regioni e si svolge in un contesto dedicato al poker dal vivo.

Aprile a Campione significa Italian Series of Poker. Il Festival è giunto alla penultima tappa prima del gran finale che celebrerà il campione italiano e che distribuirà i pacchetti per Las Vegas ai migliori classificati. Si riparte dall'expolit di Andrea Corinaldesi. Ecco il programma completo con date e tornei Il trionfo di Andrea Corinaldesi, la super performance targata Silvia Lollino. Ci eravamo lasciati così qualche mese fa nella cornice del Casino di Campione d'Italia. A breve toccherà di nuovo alle ISOP riempire la sala del terzo piano con la quarta tappa. Ecco il programma completo La stagione 2025-2026 delle Italian Series of Poker procede spedita e con l'arrivo della primavera ci si prepara allo stage 4.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Italian Series of Poker si preparano alla quarta tappa. Ecco il programma

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