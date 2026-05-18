Stadio della Roma a Pietralata dal Tar via libera ai tagli degli alberi ma non su tutta l'area
Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso presentato dai comitati contro i tagli agli alberi previsti nella fase preliminare dei lavori per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La decisione riguarda esclusivamente una specifica particella catastale, mentre il via libera ai tagli sugli altri terreni coinvolti è stato confermato. La questione ha riguardato le autorizzazioni ambientali e le procedure di taglio degli alberi nelle aree interessate dal progetto.
Respinto il ricorso dei comitati contro i tagli preliminari agli scavi per il nuovo stadio della Roma, ma solo su una particella catastale. I residenti annunciano ricorso al Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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