Spruzza lo spray al peperoncino in un condominio e intossica i vicini | 4 persone in ospedale

In via Puccini ad Arcore, nella serata di giovedì 5 marzo, una persona ha spruzzato spray al peperoncino all’interno di un condominio. L’episodio ha causato l’intossicazione di quattro vicini, che sono stati soccorsi e portati in ospedale. La situazione ha provocato un intervento delle forze dell’ordine per gestire l’accaduto.

Spruzza dello spray al peperoncino all'interno del condominio e intossica diversi condomini. Il fatto è successo in via Puccini ad Arcore, nel corso della sera di giovedì 5 marzo. La responsabile di quanto accaduto è una donna di 40 anni, che dopo aver spruzzato lo spray urticante all'interno dello stabile ha provocato l’intossicazione di 4 condomini, finiti poi all’ospedale di Vimercate.Sul posto, assieme ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Non è la prima volta che la donna causa problemi ai suoi condomini. Considerata la gravità del gesto, dopo un consulto con i carabinieri, il primo cittadino di Arcore Maurizio Bono ha firmato un provvedimento di Aso (Accertamento sanitario oobbligatorio) nei confronti della donna. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

