Sono una guardia giurata spruzza spray al peperoncino e lo ruba a Villa Borghese | incastrato sui social

Un uomo si è presentato come una guardia giurata a Villa Borghese e ha spruzzato spray al peperoncino a un passante, poi ha sottratto alcuni suoi effetti personali. L’uomo ha utilizzato un nome falso durante l’episodio, che si è verificato in un’area poco frequentata della zona verde. Le immagini dell’accaduto sono state condivise sui social network, contribuendo all’individuazione del sospettato.