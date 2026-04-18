Sono una guardia giurata spruzza spray al peperoncino e lo ruba a Villa Borghese | incastrato sui social
Un uomo si è presentato come una guardia giurata a Villa Borghese e ha spruzzato spray al peperoncino a un passante, poi ha sottratto alcuni suoi effetti personali. L’uomo ha utilizzato un nome falso durante l’episodio, che si è verificato in un’area poco frequentata della zona verde. Le immagini dell’accaduto sono state condivise sui social network, contribuendo all’individuazione del sospettato.
Si è presentato con un nome non suo e come una guardia giurata a Villa Borghese, ha apporfittato di trovarsi in una zona appartata e ha derubato un passante.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Spruzza lo spray al peperoncino in un condominio e intossica i vicini: 4 persone in ospedaleSpruzza dello spray al peperoncino all'interno del condominio e intossica diversi condomini.