Taranto accordo tra Comune e Ordine degli infermieri | sportello per studenti in Biblioteca

Il Comune di Taranto e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche hanno firmato un accordo che prevede l’apertura di uno sportello dedicato agli studenti presso la Biblioteca cittadina. L’obiettivo è offrire supporto e informazioni legate alla formazione sanitaria, alla prevenzione e all’orientamento dopo il diploma. La collaborazione tra le due istituzioni mira a facilitare l’accesso ai servizi e a promuovere percorsi formativi nel settore sanitario.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Taranto e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a promuovere la formazione sanitaria, la prevenzione e l’orientamento post-diploma. Tra le prime iniziative previste, l’attivazione di uno sportello informativo presso la Biblioteca Civica, rivolto agli studenti in procinto di scegliere il proprio percorso universitario. Lo sportello sarà operativo nei mesi di maggio e giugno e sarà gestito da professionisti infermieri. L’attività sarà focalizzata sulla presentazione del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e sulle opportunità formative e lavorative del settore.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, accordo tra Comune e Ordine degli infermieri: sportello per studenti in Biblioteca Notizie correlate Accordo tra Comune e Ordine degli avvocati. In biblioteca lo sportello di consulenza legaleRinnovato l’accordo fra Comune e Ordine degli avvocati di Monza, in biblioteca per tutto l’anno un legale offrirà consigli gratis ai vimercatesi. Asl Taranto, l’Ordine infermieri chiede una guida stabileTarantini Time QuotidianoIl presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, lancia un appello al presidente... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ex Ilva, prosegue la cassa integrazione ma ancora nessun accordo con i sindacati; Parcheggio Mezzacapo: proroga aperture gratuite; Ex Ilva, proroga della cassa integrazione senza accordo: fondi certi solo fino a ottobre; Parcheggio Mezzacapo gratis: orari ampliati per le festività. Taranto, accordo tra Comune e Ordine delle Professioni InfermieristicheFirmato il Protocollo d’Intesa tra Comune di Taranto e Ordine delle Professioni Infermieristiche per rafforzare la sanità sul territorio. pugliapress.org Salute urbana, siglata intesa a Taranto tra Comune, Asl e ArpaÈ stato firmato a Taranto l'accordo attuativo tra Comune, Asl e Arpa Puglia per la nascita del Centro Interistituzionale per la Salute Urbana. A sottoscrivere l'intesa il sindaco Piero Bitetti, il ... ansa.it Torna questa sera alle 20:30 su Studio 100 l’appuntamento in cui commentiamo le ultime notizie sportive, con Dario Gallitellii. Ospiti della puntata: • Gianluca Mongelli - avvocato e membro del Consiglio dei Saggi SS Taranto • Maurizio Calò - giornalista facebook Assolti dopo aver fatto sesso con disabile sul bus di Taranto: «Non c'è prova che lei sia stata costretta» x.com