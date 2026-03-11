Mediazione civile e commerciale sottoscritto patto tra Cna e Ordine degli Avvocati

Nei giorni recenti, Cna e l’Ordine degli Avvocati di Modena hanno firmato un accordo di collaborazione dedicato alla mediazione civile e commerciale. L’intesa prevede attività congiunte per favorire soluzioni alternative alle controversie e rafforzare il ruolo della mediazione nel settore. La firma rappresenta un passaggio importante per le parti coinvolte, che intendono promuovere pratiche condivise e più efficaci.

Nei giorni scorsi Cna e Ordine degli Avvocati di Modena, hanno siglato un importante accordo di collaborazione in materia di mediazione sia civile che commerciale.La mediazione è un istituto volto a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie rispetto al Tribunale ed a.