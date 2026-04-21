Bagno Roma a Tirrenia | nuova gestione e sport per rilanciare la spiaggia

Il Bagno Roma di Tirrenia ha annunciato una nuova gestione con l’ingresso di un nuovo responsabile, Vincenzo Abbruscato. La decisione riguarda la gestione della spiaggia e delle strutture storiche lungo il litorale pisano. Tra le novità, ci saranno miglioramenti nelle aree di servizio e l’introduzione di attività sportive per i visitatori. La rinnovata gestione mira a offrire un’offerta più variegata e migliorata rispetto al passato.

Il Bagno Roma di Tirrenia inaugura un nuovo capitolo operativo grazie all’ingresso nella gestione di Vincenzo Abbruscato, segnando un passaggio di testimone che punta sul rinnovamento delle strutture storiche del litorale pisano. L’evento del taglio del nastro ha la partecipazione di diverse figure istituzionali e rappresentanti del settore, tra cui il presidente di Sib Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani, il presidente della sezione locale di Confcommercio, Virgilio Ruglioni, gli assessori comunali Paolo Pesciatini e Virginia Mancini, oltre al consigliere comunale Maurizio Nerini, al presidente del gruppo Edicole Snag di Confcommercio Pisa, Luca Ravagni, e alla referente sindacale della stessa organizzazione, Arianna Gherardeschi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagno Roma a Tirrenia: nuova gestione e sport per rilanciare la spiaggia Notizie correlate Taglio del nastro per la nuova gestione del Bagno Roma di TirreniaNuova gestione per il Bagno Roma di Tirrenia, storico stabilimento balneare del litorale pisano, che inaugura una nuova fase della propria attività... Tirrenia, il mare senza barriere. Al Bagno degli Americani c’è Cab: "La sedia a rotelle innovativa"Il mare accessibile a tutti? Con minor sforzo per il disabile e per il suo accompagnatore? Il prototipo Cab sbarca al Bagno degli Americani. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Taglio del nastro per la nuova gestione del Bagno Roma di Tirrenia; Nuova gestione per il Bagno Roma: Vincenzo Abbruscato tra continuità e valorizzazione del Litorale; Cultura e sport sul mare. Tirrenia protagonista: Valorizziamo il litorale; 'La mia Tirrenia'. Taglio del nastro per la nuova gestione del Bagno Roma di TirreniaNuova gestione per il Bagno Roma di Tirrenia, storico stabilimento balneare del litorale pisano, che inaugura una nuova fase della propria attività sotto la guida di una gestione giovane, quella di Vi ... pisatoday.it Cultura e sport sul mare. Tirrenia protagonista: Valorizziamo il litoraleIniziativa con associazioni tra sport e spettacoli . Pesciatini: Continuità tra comunità e sapori. msn.com Nuova gestione per il Bagno Roma di Tirrenia Pisanews Comune di Pisa Confcommercio Pisa - facebook.com facebook