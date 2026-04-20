Liberiamo Avellino scende in campo | appoggio ufficiale a Nello Pizza

La lista politica Liberiamo Avellino ha annunciato il proprio sostegno al candidato sindaco Nello Pizza. La decisione è stata comunicata ufficialmente, sottolineando la fiducia riposta nella sua affidabilità e nel suo impegno pubblico. Non sono stati forniti altri dettagli sui motivi di questa scelta, ma si è evidenziata la compatibilità tra il profilo del candidato e i valori rappresentati dalla lista.

Tempo di lettura: < 1 minuto La lista Liberiamo Avellin o è pronta a sostenere il candidato sindaco Nello Pizza, riconoscendo in lui una persona e un esponente politico credibile e affidabile, l’unico nome il cui profilo coincide con l’idea di impegno pubblico che condividiamo e portiamo avanti. Liberiamo Avellino si propone come uno spazio di cittadini del mondo delle professioni e delle attività produttive, che intendono impegnarsi per restituire dignità alla città di Avellino e far sì che riconquisti concretamente il ruolo di capoluogo dell’Irpinia. Una compagine improntata al vero spirito civico, che possa catalizzare le energie migliori...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Liberiamo Avellino scende in campo: appoggio ufficiale a Nello Pizza Notizie correlate Avellino, riunione del Campo largo: condivisa la candidatura di Nello Pizza a sindaco della cittàSi è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del... Avellino, il campo largo converge su Nello Pizza: sarà lui il candidato sindacoAVELLINO – È l’avvocato Nello Pizza il candidato sindaco del campo largo alle prossime elezioni amministrative di Avellino.