Dopo la partita tra le due squadre, il tecnico della squadra ospite ha commentato gli applausi ricevuti dai tifosi locali negli spogliatoi, definendoli belli e significativi. Ha inoltre precisato che la differenza tra le due formazioni non si basa sulla posizione in classifica, sottolineando come il Prato abbia un organico paragonabile o superiore a quello della sua squadra.

"Chi crede che siamo più forti del Prato in base alla classifica, non capisce di calcio. Loro hanno un organico del nostro livello se non addirittura superiore. Questo testimonia il merito che abbiamo avuto nel tenere sempre a distanza i lanieri nel corso del campionato. Nei due scontri diretti, il campo ha detto che siamo due squadre simili. L’aver centrato il salto di categoria con quattro turni d’anticipo è stata un’impresa eccezionale". Parola di Paolo Indiani, che al termine del match del Lungobisenzio si complimenta con i suoi ragazzi per quanto fatto durante la stagione. Per quanto concerne invece la gara contro la formazione allenata da Alessandro Dal Canto, il tecnico del Grifone si rammarica soprattutto per la rete incassata in apertura e per l’approccio della squadra nella ripresa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spogliatoi. Il ’grazie’ di mister Indiani: "Belli gli applausi pratesi»

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