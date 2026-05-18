Spiromania | quando la matematica diventa un gioco

Una vecchia scatola di giochi, apparentemente destinata ai più piccoli, ha catturato l’attenzione di adulti e studenti di matematica. Il gioco, che risale a circa mille anni fa, ha dimostrato di possedere caratteristiche che lo rendono interessante anche nel contesto attuale. La sua semplicità nasconde applicazioni matematiche che vengono studiate e analizzate, portando a una riscoperta delle potenzialità di strumenti antichi. La scoperta ha suscitato interesse tra chi si occupa di didattica e di ricerca matematica.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Dallo Spirograph alle orbite celesti, un viaggio tra arte, matematica e storia che trasforma un semplice giocattolo in una chiave per leggere il mondo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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