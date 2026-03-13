8000 padovani a rischio | quando il gioco smette di essere un passatempo e diventa una dipendenza

A Padova, circa 8000 persone sono a rischio di sviluppare una dipendenza dal gioco. Molti iniziano con una schedina, un gratta e vinci o una slot machine, spesso senza rendersene conto. Nel tempo, il passatempo si trasforma in un problema, portando via soldi, tempo e compromettendo le relazioni personali. La linea tra divertimento e dipendenza può diventare sottile e difficile da riconoscere.

C’è chi comincia con una schedina, chi con un gratta e vinci, chi con una slot o una puntata online. Poi, quasi senza accorgersene, il gioco smette di essere svago e comincia a mangiarsi tempo, denaro, equilibrio, relazioni. A Padova e provincia, secondo le stime, sono oltre 8mila le persone che soffrono di ludopatia. Un numero pesante, che però racconta solo in parte il fenomeno, perché molte di queste storie restano sommerse, nascoste dalla paura, dalla vergogna e dallo stigma. I segnali, spiegano gli operatori, sono spesso gli stessi che accompagnano altre forme di dipendenza: perdita di controllo, irritabilità, ansia, vulnerabilità crescente, bugie continue, soldi spesi senza più misura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati “Vieni qui, schifezza”: quando lo sport smette di essere un gioco e lascia ferite che durano nel tempoDopo la storia del bambino che “odia la piscina” arrivata a QuiComo, nei commenti sono emerse altre testimonianze che raccontano situazioni simili,... Leggi anche: Il mercato e gli italiani: quando l’elettrico smette di essere una nicchia