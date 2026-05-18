Spaventoso incidente stradale | 28enne perde il controllo della moto e si schianta contro un palo
Domenica sera intorno alle 21, un giovane di 28 anni ha perso il controllo della moto e si è scontrato contro un palo lungo la strada. L’incidente si è verificato nella zona di Gaiarine, dopo che il motociclista proveniva da Foggia. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali cause.
Un motociclista di 28 anni, originario di Foggia e residente a Gaiarine, è in gravi condizioni dopo un violento incidente avvenuto domenica sera, intorno alle 21.30, a Roverbasso di Codognè, lungo via Roma. Lo riporta Nicola Cendron su TrevisoToday.L'uomo ha perso il controllo della sua moto, una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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