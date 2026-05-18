Spaventoso incidente stradale | 28enne perde il controllo della moto e si schianta contro un palo

Domenica sera intorno alle 21, un giovane di 28 anni ha perso il controllo della moto e si è scontrato contro un palo lungo la strada. L’incidente si è verificato nella zona di Gaiarine, dopo che il motociclista proveniva da Foggia. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in condizioni gravi in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali cause.

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